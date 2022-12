يونيسيف ويونيماس: قلق عميق من المتفجرات القاتلة من مخلفات الحرب في ليبيا

ليبيا- أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والخدمة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام “يونيماس” قلقهما من متفجرات قاتلة من مخلفات الحرب في ليبيا.

بيان مشترك صدر عن الجانبين تابعته وترجمته صحيفة المرصد، شدد على وجوب توعية الليبيين بمخاطر هذا الأمر، مبديًا القلق العميق إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين ولا سيما الأطفال، في ظل عملهما مع شركاء ليبيين في مجال مكافحة الألغام لزيادة الوعي بهذا الخصوص.

ونقل البيان عن ممثل “يونيسيف” في ليبيا “ميكيلي سيرفادي” قوله: “ندعو جميع الجهات المسلحة إلى وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ تدابير لحماية المدنيين ولا سيما الأطفال”. فيما أبدى رئيس البرنامج في الأراضي الليبية “جاستن سميث” وجهة نظره لهذا الشأن.

وقال “سميث”: “قتل أو جرح ما لا يقل عن 39 شخصًا هذا العام في حوادث تتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب”. في وقت كشف فيه البيان عما ورد في خطة الاستجابة الإنسانية حول تعرض 505 آلاف و486 شخصا لخطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.

ترجمة المرصد – خاص

