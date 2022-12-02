أبو الغيط يؤكد على دعم الجامعة العربية لجهود البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، على دعمه لجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لإنهاء الأزمة في ليبيا عبر حل ليبي- ليبي.

قالت الجامعة العربية في بيان لها، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه باتيلي مع أبوالغيط لاستعرض الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي؛ سعيا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناءً على قاعدة دستورية متفق عليها، جنبا إلى جنب مع تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأطراف الليبية.

وخلال المكالمة الهاتفية، ناشد أبوالغيط الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع مساعي إنهاء الأزمة حفاظا على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وكان أبوالغيط، عرض على باتيلي في أكتوبر الماضي، عناصر الموقف العربي من الملف الليبي وذلك خلال استقباله بمقر إقامته في الجزائر على هامش فعاليات الدورة 49 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.