وزير الداخلية الإيطالي يقدر جهود النيجر في تحقيق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط

الوطن|رصد

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي على التزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وليبيا.

واعتبر بيانتيدوسي خلال كلمته في مؤتمر إيطاليا والنيجر المقام في روما، أن الجهود التي تبذلها النيجر في مكافحة الإرهاب عبر السعي إلى الحوار مع الجماعات المسلحة، يجب أن تحظى بتقدير أكبر على المستوى الأوروبي.

ورأى وزير الداخلية الإيطالي أنه من الضروري عمل أوروبا وأفريقيا معًا من أجل هذه الخطوة، مؤكدًا أنه من الضروري البدء في حوار أكثر صراحة، مما سيسمح بالاتفاق على تحول في النموذج لإزالة بعض عوامل الإرث التاريخي التي قوضت الثقة المتبادلة.