عقيلة والمشري في لقاء بـ الزنتان لمناقشة المناصب السيادة وتشكيل حكومة مصغرة

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أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، عن لقاء مرتقب سيجمع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في مدينة الزنتان.

وقال السريري في تصريحات صحفية أن “اللقاء سيتناول النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية ومسارات توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

وأوضح السريري أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري تحدث عن حكومة جديدة مصغرة ومهنية ستتشكل، يتم تزكية أعضائها من المجلسين.

وأضاف السريري: “قد تتشكل لجنة حوار مشتركة بين المجلسين لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المجلسين”.