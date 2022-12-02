الغرياني: 90% من المساجد الليبية مختطقة وأدعو لتحريرها

ادّعى المفتي المعزول الصادق الغرياني أن 90% من المساجد الليبية مختطفة من قبل المخابرات الأجنبية.

وقال الغرياني في لقائه عبر قناته “التناصح” التي تبث من تركيا، إن 90% من المساجد مختطفة وتمثل رأي المخابرات السعودية التي حين تعطيها التعليمات بصلاة الاستسقاء فيصلون، وإن قالت لهم ترحموا على شيخ مات يترحمون وإن قالت لهم لا تترحّموا لا يترحّمون، على حد قوله.

وأضاف المفتي المعزول: هم ليسوا ليبيين هذه جالية ليست ليبية أجسادها معنا والمتحكم فيها والمتحكم فيها مخابرات أجنبية ويسموا أنفسهم بالسلفية وهذا الاسم الواقع يكذبه، بحسب ادعائه.

وتابع: “المساجد كلها عندما كان (القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر يقاتلنا كانوا يدعون له ولا يحركون كلمة واحدة ضده وجماعتهم الموجودة في المنطقة الشرقية هي يد البطش التي قتلت الناس وهجرتهم فلا تنتظرون منهم شيئا” وفق زعمه.

وواصل الغرياني: “أقول للشيوخ الذين حُرّروا من المساجد، عليهم بالخروج للميادين لجمع وتوعية الناس بحيث تصحح هذه الأوضاع كلها وهذا هو دورهم وعلى طلاب العلم قيادة العامة بحيث تخرج الناس بأعداد كبيرة وعندها يتحقق لكم كل ما تريدون” وفق قوله.