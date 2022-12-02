لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري في الزنتان

العنوان-طرابلس

قال عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن لقاء مرتقبا سيجمع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في مدينة الزنتان.

وفي تصريح صحفي، أضاف السريري: “إن اللقاء سيتناول النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية ومسارات توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

وأوضح السريري أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري تحدث عن حكومة جديدة مصغرة ومهنية ستتشكل، ويتم تزكية أعضائها من المجلسين.

وأضاف السريري: “قد تتشكل لجنة حوار مشتركة بين المجلسين لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المجلسين”.