باشاآغا: للنشاطات الرياضية دور إيجابي في رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي

ليبيا- التقى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ونائبه علي القطراني ووزيرا الرياضة والشباب بالحكومة عبد السلام غويلة والمهدي شعيب بوفد نادي النصر.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن الوفد تثمينه لدعم الحكومة للنادي وجهودها في دعم الأندية الرياضية والشباب بشكل عام، مؤكدًا استماع باشاآغا لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارته وتأكيده حرصه على دعم كافة نشاطات الرياضة.

وبحسب البيان أكد باشاآغا أن لهذه النشاطات دور إيجابي في تنمية القدرات والمواهب وترسيخ ثقافة الانتماء والتقارب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا وترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي.

