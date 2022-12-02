لقاء مرتقب بين باتيلي ومبعوثين أمميين سابقين إلى ليبيا في تونس

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي، عن أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، دعا المبعوثين الخاصين لليبيا إلى اجتماع في تونس يوم 8 ديسمبر الجاري.

وأكد الموقع، أن الدبلوماسيين المؤكد حضورهما الأمريكي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير، مؤكدا أن هدف عقد هذا الاجتماع هو مناقشة العملية التي لا تزال افتراضية لإعادة توحيد الفرعين الغربي والشرقي للجيش الليبي.

وأضاف “أفريكا أنتليجنس”، أن وزير الخارجية السنغالي السابق أثار هذه القضية خلال جولته الدولية في نوفمبر التي شملت أنقرة والدوحة وأبوظبي.

وأشار إلى أن اجتماع تونس سيعقد قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن منتصف ديسمبر لمناقشة الوضع في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في تونس، وبحثا الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.