ناجي مختار: التوافق مع النواب على تشكيل حكومة من الممكن أن يكون قريبا

الوطن / رصد

قال نائب رئيس مجلس الدولة، ناجي مختار، إنّ التوافق مع النواب حول تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يكون قريبًا، وإنه سيتم في حال “تحديد آلية الحوار بين النواب والدولة بالتنسيق مع البعثة الأممية”.

وقال مختار، في تصريحات صحفية، إنّ المشاورات الجارية مع النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج، مؤكّدًا أنّ الخلافات الحالية بين مجلس الدولة وحكومة الدبيبة، لا تعني تغير المواقف، وأنّ مجلس الدولة لم يكن يدعم حكومة الدبيبة.

وأوضح مختار أنّ جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة تفتقر للشرعية لأن مجلس النواب لم يصادق عليها، مشيرًا إلى أنّ القاعدة الدستورية هي الأقرب للتوافق من أجل انتخابات برلمانية ورئاسية في حين أن طرح الدستور للاستفتاء يظل بعيدًا.

وتابع مختار أنّ البعد الدولي والإقليمي يؤثر في الأزمة الليبية، والإرادة الدولية في ليبيا باتت من المسلّمات، مشدّدًا على أنّ التواصل مع الأطراف الدولية أحد العوامل المهمة من أجل استقرار ليبيا.