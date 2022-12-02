اللافي ترأس اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي

ترأست عضو مجلس النواب رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي أحلام اللافي الاجتماع الثاني من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث للجنة الذي انعقد في الرابع والخامس والعشرين من نوفمبر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكر مجلس النواب في بيان إن اللجنة ناقشت بنود جدول أعمالها المتضمن مشروع خطة عمل اللجنة ومشروع القانون الاسترشادي العربي للغة العربية.

وبحسب البيان، أوصت اللجنة باعتماد المشروع للنهوض باللغة العربية ومذكرة بشأن مستجدات العمل على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأوصت اللجنة بتعديل مُسمى القانون إلى مكافحة العنف الأُسري ومخاطبة البرلمانات العربية لإرسال القوانين والتشريعات المعمول بها لديهم.

كما تناول الاجتماع إعداد قانون استرشادي لتعزيز التفكير الإيجابي في العالم العربي، بالإضافة إلى مناقشة الوثيقة الاسترشادية لتعزيز الرياضة في العالم العربي ورؤية تطوير الصحة النفسية في المنطقة العربية واعتماد تقرير عمل اللجنة من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022 وإحالته إلى رئاسة البرلمان العربي.