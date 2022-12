وزارة عمل الدبيبة: لا اعتماد لشهادات أي دورة تدريبية في هذه الحالة

ليبيا – أصدرت إدارة متابعة جودة التدريب في وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال توجيها للشركات والمراكز المعنية بإقامة الدورات التدريبية.

ووفقا للتوجيه الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، تم التشديد على عدم الإعلان عن تنفيذ أي دورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية من دون تنسيق مسبق مع الإدارة، مؤكدًا عدم اعتماد وتصديق الشهادات التي تمنح للمشاركين في هذه الدورات.

وأضاف التوجيه: إن الاعتماد والتصديق مرهون بتحصل هذه الشركات والمراكز على الأذونات اللازمة وفقًا للإجراءات المعمول بها بنظام معلومات جودة التدريب.

