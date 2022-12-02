المنقوش تشارك في فعاليات “حوارات المتوسط” في روما

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انطلقت، اليوم الجمعة، بمشاركة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، النسخة الثامنة من فعاليات حوارات المتوسط، المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما منذ العام 2015.

وخلال الفعاليات، يناقش أكثر من 200 متحدث من 60 دولة عددا كبيرا من الموضوعات في 40 جلسة، مرتبطة أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة خصوصا مسألتي الطاقة والأمن الغذائي.

وافتتح المؤتمر بتحية من رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، وكلمات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، ورئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس موريتانيا محمد ولد شيخ الغزواني، ورئيس معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا، وجامبيرو ماسولو. وتختتم الفعاليات بكلمة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بعد ظهر السبت.

وعقدت أمس الخميس، جلسات عمل مغلقة مخصصة للخبراء حول موضوعات المؤتمر. ومن المقرر مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الأوسع بأكملها، إضافة إلى ممثلين عن عديد المنظمات الدولية المختصة.

ومن ضمن المشاركين بالمؤتمر الأمير حسن بن طلال نيابة عن ملك الأردن، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، وزراء خارجية الجزائر، مصر، تركيا، الأردن، لبنان، فلسطين، اليمن، كرواتيا وإسبانيا، وكذلك وزير الدفاع الإيطالي، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، ووزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا. إلى جانب ، ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران.

كما تشارك أيضا الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، والمفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأحمد أبو الغيط، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وناصر كامل، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، جير بيدرسن.