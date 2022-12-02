القطراني: للنشاطات الرياضية دور إيجابي في رأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي

التقى نائب رئيس الحكومة علي القطراني ووزيرا الرياضة والشباب عبد السلام غويلة والمهدي شعيب بوفد نادي النصر.

بيان صحفي صدر عن الحكومة، نقل عن الوفد تثمينه لدعم الحكومة للنادي وجهودها في دعم الأندية الرياضية والشباب بشكل عام، مؤكدًا استماع القطراني لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارته وتأكيده حرصه على دعم كافة نشاطات الرياضة.

وبحسب البيان أكد القطراني أن لهذه النشاطات دور إيجابي في تنمية القدرات والمواهب وترسيخ ثقافة الانتماء والتقارب رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا وترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي ورأب الصدع بين أبناء الشعب الليبي.