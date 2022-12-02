بلدية صرمان: فقد 83 رأس إبل نتيجة انتشار مرض التسمم الدموي

صرح عميد بلدية صرمان عبد المجيد أبو نتيشة، بأن البلدية شهدت أول من أمس الأربعاء نفوق 83 رأسا من الإبل.

وأكد أبونتيشة في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن مكتب الصحة الحيوانية والحرس البلدي بالمدينة باشرا بإجراءات متابعة أوضاع الصحة الحيوانية بالبلدية والوقوف على أسباب نفوق الحيوانات.

بدوره، أعلن المركز الإعلامي بالمجلس البلدي صرمان، أن الإبل المفقودة تعود لأحد المربين بالمدينة، وأن نفوقها نتيجة انتشار مرض يسمى التسمم الدموي حسب التحاليل الأولية من تقرير مكتب الصحة الحيوانية بالبلدية.

وأوضح المركز عبر “فيسبوك” أنه جرى أخذ عينات أخرى، وتم عرضها على معامل تحاليل أخرى للتأكد من نوع المرض.