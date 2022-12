إنفو مغرانتس يواكب التجارب المريرة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا – واكب تقرير ميداني نشره موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي تجارب مهاجرين غير شرعيين أفارقة في ليبيا حيث انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، نقل عن مهاحرة غير شرعية من ساحل العاج بالغة من العمر 33 عامًا تجربتها القاضية على كل آمالها المتمثلة بالاختطاف والاحتجاز في ليبيا، واصفة إياها بـ”الكابوس” الحقيقي؛ إذ وصلت إلى البلاد عبر الحدود مع النيجر ومنها لمدينة صبراتة.

وتابعت المهاجرة غير الشرعية بالقول: “تعطل محرك القارب المتوجه بي إلى جانب 126 من المهاجرين غير الشرعيين الآخرين ومن ثم تم القبض علينا من قبل خفر السواحل الليبيين أنا و84 من الحمولة البشرية التي سقط جانب منها وغرق في مياه البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت المهاجرة غير الشرعية: “تم وصعنا في مركز احتجاز تابع لعصابات تجمع الأفارقة لكسب المال ما أضطر والدي لدفع نحو 900 يورو لتحريري وبمجرد الخروج اختبأت في منزل وجدت فيه شقيقتي الصغيرة؛ لأنني كنت أخشى التعرض للاختطاف فنحن النسوة السود نساوي الكثير من الأموال”.

وتابعت المهاجرة غير الشرعية: “وبعد عدة أسابيع تم اختطافي وإجباري على التعري واغتصابي”.

ترجمة المرصد – خاص

