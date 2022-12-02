عملية “إيريني” تعترض 70 سفينة خلال يومين بالسواحل الليبية

أجرت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” المعنية بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إعادة لنشر وحداتها العسكرية بالسواحل الليبية.

وقالت العملية في بيان إنه تم نشر جميع الوحدات ودوريات على الطرق البحرية الرئيسية الموجهة إلى طرابلس وبرقة، واجرت تفاعلات متعددة مع السفن التجارية المبحرة.

وأضافت أن الهدف من نشر الوحدات هو إعادة التأكيد على وجود العملية في المنطقة لردع انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وأشكال أخرى من الأعمال غير القانونية.

كما كانت تهدف إلى طمأنة مجتمع البحارة حول التزام إيريني الثابت بتوفير السلامة والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من الأحوال الجوية غير المواتية وحالة البحر، تم خلال 48 ساعة اعتراض ما يقرب من 70 سفينة تجارية وتحديدها وفحصها، أثناء عبورها منطقة العمليات، لافتة إلى أن هذه المرة سُمح لهم جميعًا بالاستمرار في عدم الاشتباه بهم أو العثور عليهم وهم ينقلون مواد تنتهك الحظر.

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