أوغلو: أنقرة تتطلع للعمل مع مصر والإمارات لتحقيق الأمن في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن أنقرة تتطلع إلى العمل مع كل من مصر والإمارات لتحقيق المصالحة والأمن في ليبيا وإعادة الاستقرار فيها.

وقال تشاوش أوغلو، في كلمته أمام منتدى حوارات المتوسط في روما، اليوم الجمعة، إن ليبيا بحاجة إلى المصالحة والسلام، ونأمل أن نعمل مع الإمارات ومصر في ليبيا أيضًا لتحقيق هذا الهدف.

وفي وقت سابق الجمعة، التقى أوغلو، نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما، على هامش مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي الثامن.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة إنه بحث مع نظيره الإيطالي التطورات في أوكرانيا وليبيا، والتعاون الثنائي على صعيدي الاقتصاد والصناعات الدفاعية.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن تشاوش أوغلو هنأ تاياني بتولي حقيبة الخارجية، وأعرب عن تعازي تركيا في ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع مؤخرا في جزيرة إيشيا الإيطالية.

من جانبه أعرب تاياني عن تهانيه لتركيا على خلفية دورها في التوصل إلى اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية وتمديد العمل بها.