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الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية تواصل حملة إزالة المباني العشوائية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

واصلت الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية “إدارة إنفاذ القانون” حملات إزالة العشوائيات والتعديات على الأراضي والممتلكات العامة للدولة.

و تأتي هذه الحملة  بناء على تعليمات  من وكيل وزارة الداخلية و بالتنسيق مع المحامي العام ؛ إذ خرجت قوة أمنية بقيادة مُدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية  و “مدير إدارة إنفاذ القانون” و شملت الحملة العشوائيات والعوائق داخل المسطحات العامة التي استغلها البعض وأقام عليها معارض للسيارات ومباني عشوائية وهي أماكن عامة مخصصة للحدائق ومتنفس داخل أحياء المدينة.  

و قد أخطرت الحملة  مرتكبي هذه المخالفات  مهلة 48 ساعة لإخلائها  لإزالة  كافة المباني والعوائق.

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قناة ليبيا الحدث

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