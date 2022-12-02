الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية تواصل حملة إزالة المباني العشوائية

واصلت الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية “إدارة إنفاذ القانون” حملات إزالة العشوائيات والتعديات على الأراضي والممتلكات العامة للدولة.

و تأتي هذه الحملة بناء على تعليمات من وكيل وزارة الداخلية و بالتنسيق مع المحامي العام ؛ إذ خرجت قوة أمنية بقيادة مُدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع المنطقة الشرقية و “مدير إدارة إنفاذ القانون” و شملت الحملة العشوائيات والعوائق داخل المسطحات العامة التي استغلها البعض وأقام عليها معارض للسيارات ومباني عشوائية وهي أماكن عامة مخصصة للحدائق ومتنفس داخل أحياء المدينة.

و قد أخطرت الحملة مرتكبي هذه المخالفات مهلة 48 ساعة لإخلائها لإزالة كافة المباني والعوائق.