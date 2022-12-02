البيوضي: هناك اتجاه فعال لإنهاء سلطة الدبيبة وتشكيل حكومة مصغرة

اعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لن يحصل على أي دعم إقليمي إلا من خلال دفع الأموال.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” معادلة بسيطة جدا لن يكون هناك محور إقليمي داعم للدبيبة ما لم يدفع الأموال”.

وأضاف البيوضي، أن الضغط الإقليمي والدولي تجاه منع تشكل هذا المحور كبير جدا”.

ولفت إن هناك اتجاها فعال لإنهاء سلطة الدبيبة وتشكيل حكومة مصغرة تستكمل العملية الإنتخابية من حيث توقفت.

وتابع:” قد نشاهد عقيلة والمشري في تونس قريبا حيث ستتبخر أمنيات الدبيبة (من سيسبق الآخر).