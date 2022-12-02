لتعزيز العلاقات مع فرنسا.. الدبيبة يُكلف “خالد كاجيجي” سفيرا لليبيا في باريس

العنوان-طرابلس

قال موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي إنه من المتوقع أن يصل المصرفي الليبي، خالد كاجيجي، إلى باريس قريباً لتولي منصب سفير ليبيا لدى فرنسا الذي ظل شاغراً منذ 4 أشهر.

وأضاف الموقع الاستخباراتي أنه من المتوقع أن يحل كاجيجي محل السفير السابق الذي ترك منصبه في يوليو الماضي والذي كان يشغله منذ 2018، وأكد أنه رغم تم تعيينه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلا أن كاجيجي قد يستغرق بعض الوقت لتولي مهامه في باريس، حيث لم يتم تحديد موعد رسمي لوصوله.

يشار إلى أن كاجيجي يترأس المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية منذ 2019، وشغل منصب رئيس العمليات المصرفية المركزية في مصرف ليبيا المركزي من 2011 إلى 2015، كما ترأس المؤسسة العربية المصرفية في الأردن من 2013 إلى 2015 ، وشغل كذلك منصب نائب رئيس مصرف التنمية الليبي من 2012 إلى 2016 .

وقال موقع أفريكا أنتليجنس إن خالد كاجيجي كان عضوًا في عدد من مجالس الإدارة بما في ذلك المؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ولفت إلى أنه سيحاول تعزيز العلاقات مع فرنسا.