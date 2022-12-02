بلدية الزنتان تشترط موافقة دبيبة لاستضافة لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة

قال عميد بلدية الزنتان، عمران العمياني، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تواصلت معهم بشأن استضافة اجتماع بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري.

وأضاف العمياني، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن البلدية مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد العمياني، أن اللقاءات الداخلية تعد الحل الوحيد لليبيا، وذلك مع اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال أمس الخميس، في تصريحات صحفية، إن هناك توافق بينه وبين رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه بصدد التحضير للقاء المشري، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لافتاً “نحن في طريقنا لحل الازمة الليبية”.

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