ليبيا – قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة فتح الله السريري إن رئيس المجلس كشف عن لقاء سيعقد مع رئيس مجلس النواب في مدينة الزنتان.

السريري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أضاف: “اللقاء سيتناول النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية ومسارات توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

وأشار السريري إلى أن رئيس المجلس تحدث معهم عن حكومة جديدة مصغرة ومهنية ستتشكل، يتم تزكية أعضائها من المجلسين.

السريري ختم: “قد تتشكل لجنة حوار مشتركة بين المجلسين لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المجلسين”.

Shares

The post السريري: المشري تحدث معنا عن حكومة جديدة ستتشكل يتم تزكية أعضائها من النواب والدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية