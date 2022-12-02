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المدير التنفيذي لشركة “إيني” يؤكد اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركةإينيكلاوديو ديسكالزي اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال ديسكالزي في تصريحات على هامش النسخة الثامنة من ملتقىحوارات المتوسطالسنوي، الذي انطلقت اليوم الجمعة رسميًا فعالياته في روما، إنإيني اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة، موضحًا أنالإنتاج مستقر في الوقت الحالي“.

وكشف ديسكالزي أنه تتم في الفترة الحالية مناقشة مشاريع جديدة، مؤكدًااكتشفنا الكثير من النفط والغاز، وخاصة الغاز، متمنيًا أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا.

الوسوم

#الغاز النفط شركة إيني كلاوديو ديسكالزي ليبيا

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الوطن الليبية

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