المدير التنفيذي لشركة “إيني” يؤكد اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا

الوطن|رصد

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” كلاوديو ديسكالزي اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال ديسكالزي في تصريحات على هامش النسخة الثامنة من ملتقى “حوارات المتوسط” السنوي، الذي انطلقت اليوم الجمعة رسميًا فعالياته في روما، إن “إيني اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة“، موضحًا أن “الإنتاج مستقر في الوقت الحالي“.

وكشف ديسكالزي أنه تتم في الفترة الحالية مناقشة مشاريع جديدة، مؤكدًا “اكتشفنا الكثير من النفط والغاز، وخاصة الغاز“، متمنيًا أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا.