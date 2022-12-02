وزير الخارجية المصري: عواقب الأوضاع الليبية “مزعزعة”

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من عواقب الأوضاع الليبية.

وجاء ذلك خلال جلسة “الحوار الخاص” في الدورة الثامنة لمؤتمر روما للحوارات المتوسطية المنعقد في روما، بحسب ما نقلته “وكالة أنباء نوفا”.

وقال شكري إن السياق الجيوسياسي الحالي “مضطرب”، مشيرا إلى أن وباء فيروس كورونا ثم الصراع الروسي الأوكراني كان لهما عواقب سلبية على البيئة الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة والغذاء والاستقرار الإقليمي

وأشار الوزير بعد ذلك إلى الوضع في ليبيا بأنها “عواقب مزعزعة” ثم الوضع في العراق وسوريا، مضيفا أن بلاده تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال التعاون، كما لعبت مصر هذا الدور في العام الماضي فيما يتعلق بالتوترات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية ، عندما تعهدت القاهرة بتقريب الأطراف لإعادة المسار السياسي.

وقال شكري: “سنواصل التعاون مع الفاعلين والأطراف الإقليمية”، مضيفًا “نأمل أن نرى حقبة جديدة من السلام والازدهار”.