اليونان تُسلم غوتيريش رسالة تنديد بشأن اتفاقية التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة

العنوان-طرابلس

كشفت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية أن المندوب الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة، ماريا تيوفيلي، سلمت الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، رسالة رسمية مؤخرا تندد فيها بمذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين أنقرة وطرابلس في 3 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن، تيوفيلي، أشارت في الرسالة إلى أن اليونان تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، وتدعو ليبيا وتركيا إلى احترام حقوقها السيادية والامتناع عن أي عمل قد ينتهك هذه الحقوق ويزعزع الأمن والسلام في المنطقة.

وأوضحت صحيفة، كاثيميريني، أن الرسالة صيغت بعد قرار اليونان الترخيص لشركة النفط والغاز الأمريكية “إكسون موبيل” للتنقيب في منطقة يمكن أن تكون موضوع نقاشات بين أثينا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وجاء في الرسالة حسب الصحيفة اليونانية، أن أثينا ترفض المذكرة التركية الليبية الجديدة في قطاع المحروقات، لأنها تنتهك حقوق اليونان السيادية والقانون الدولي، وهي تعتبر تصعيدا متعمدا يقوض الاستقرار في المنطقة حسب تعبيرها

وقالت اليونان إن المذكرة التركية الليبية الجديدة تتعارض مع خارطة الطريق لعام 2020 لحل الصراع الليبي، التي بموجبها يجب أن تعمل السياسة الخارجية للدولة الليبية على نحو يراعي العلاقات الودية والسلمية وفقًا لقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وأخطرت اليونان الأمين العام للأمم المتحدة بأن حكومة الوحدة الوطنية ليس لها الحق في المضي في أي اتفاق يُلزم الحكومات اللاحقة المنتخبة، والتي بموجب القانون الدولي هي الوحيدة التي تتمتع بهذه الصلاحيات، وفق قولها.