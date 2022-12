حبس مدير مصرف الجمهورية رقدالين بتهمة تزوير صك للاستيلاء على 1.5 مليون دينار

ليبيا – أمرت النيابة العامة حبس مدير مصرف الجمهورية رقدالين بتهمة تزوير صك مصرفي استعمل لغرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.

وكيل النيابة في مكتب النائب العام بحث واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين، فكشف المحقق ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء.

المحقق أمر بحبس المتهم احتياطيًا عقب استجوابه وتقدير الأدلة القائمة قبله.

