مقتل سوداني إثر هجوم أسود في إحدى مزارع منطقة بوهادي ضواحي بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

قتل المواطن السوداني نجم الدين موسى إثر هجوم أسود كان يطعمها في إحدى مزراع منطقة بوهادي ضواحي بنغازي سرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن نجم الدين (27 عاماً) وصل متوفياً إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وتم التحفظ على جثمانه لعرضة على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحية تعرض للعض والنهش نتيجة هجوم الأسود، ولم ينجو بسبب إصابته البليغة، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة فور وقوعها.

وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي فيديو مرئي يوضح مقتل ثلاثة أسود بسلاح أبيض، قيل أنها الأسود التي هاجمت المواطن السوداني الذي يعمل كحارس بالمزرعة التي وقعت فيها الحادثة، دون أن تعلن أي جهة رسمية عن تفاصيل الواقعة ولم ينشر حتى بياناً توضيحياً بالخصوص.