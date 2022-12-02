أوغلو: ليبيا وضعها هش وتمثل ملفا مهما لتركيا ومصر دولة مهمة في المنطقة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن ليبيا من الملفات المهمة لتركيا ونبذل جهدنا لدعم الاستقرار.

وأضاف تشاوش أوغلو في كلمته أمام منتدى حوارات المتوسط في روما، أن “الوضع في ليبيا “هش” وتنظيم انتخابات فيها هو المخرج المناسب لإنهاء الصراع”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “ليبيا بحاجة إلى المصالحة والسلام، ونأمل أن نعمل مع الإمارات ومصر في ليبيا أيضًا لتحقيق هذا الهدف”، وفق قوله.

وأكد الوزير التركي أن” مصر دولة مهمة في المنطقة ورئيسية”، متابعا: “سبق وقطعنا معها العلاقات بعد تولي النظام الجديد لكن الظروف تغيرت ومن ثم عادت العلاقات من جديد”.