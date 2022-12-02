إحباط محاولة بيع ثلاثة قطع أثرية في شحات

العنوان-شحات

تمكن مكتب التحري والقبض بالإدارة العامة للبحث الجنائي، من إحباط محاولة بيع ثلاثة قطع أثرية في مدينة شحات.

أوضحت إدارة البحث الجنائي في بيان لها الخميس، أن “عملية القبض جاءت بعد تحصل أعضاء مكتب التحري والقبض على معلومات تفيد بمحاولة شخص في مدينة شحات بيع قطع أثرية وهي المعلومات التي عمل أعضاء المكتب على التحقق منها”.

ولفتت الإدارة إلى أنه بعد التحقق من المعلومات وبالتنسيق مع النيابة العامة تم إعداد كمين للبائع الذي ضبط وبحوزته عدد ثلاث رؤوس لتماثيل أثرية.

وأوضحت الإدارة أنه تم خلال الكمين أيضا ضبط شخص آخر كان يرغب بشراء تلك المضبوطات.

وقالت الإدارة: أنه “بعرض المضبوطات على خبراء ومختصين بمصلحة الآثار الليبية فرع شحات أكدوا بأنها أثار تعود لإحدى الحضارات ما قبل الميلاد وغالية القيمة والثمن”.

وأشارت الإدارة إلى أنه بالتنسيق مع النيابة العامة سلمت الإدارة العامة للبحث الجنائي الآثار المحرزة لمصلحة الآثار الليبية.