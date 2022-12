ليبيا – صرّح وكيل وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عمر كتي أن ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

كتي في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية قال: “إن ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة، وإنها تنسق مع إيطاليا لوضع إستراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة”، مشيرًا إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية معقد وله العديد من الجوانب ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان بالنسبة لنا إنها مسألة أمن قومي، على حد قوله.

وأضاف: “حتى قبل عام 2011، عام الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، كان موقفنا دائمًا يتمثل في تنمية بلدان المنشأ، أي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخلق فرص عمل بمشاريع تمولها الوجهة البلدان، من قبل الدول الأوروبية دون وضع المهاجرين في بلدان العبور”.

وتابع حديثه: “ليبيا تعتبر نفسها لجميع المقاصد والأغراض أمة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، حتى لو أصبحت في كثير من الأحيان بلد المقصد”.

وبحسب كتي، “يجب على الدول أن تتعاون بقوة لوضع حد لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ولكن بعيدًا عن الانتهازية، لأن هذا الملف حساس، وعرضة للفساد والأفعال غير المشروعة من قبل بعض الدول”.

كتي أكد أن التنسيق جار مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية حول قضية الهجرة.

Shares

The post خارجية الدبيبة: ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية