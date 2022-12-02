“العامة للكهرباء” تعلن وصول معدات التوليد الخاصة بمحطة مصراته

الوطن|رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار وحدات التوليد الخاصة بمحطة مصراتة الموردة من شركة سيمنس الألمانية عبر ميناء طرابلس البحري، والتي دخلت العمرة الجسيمة حسب الجدول الزمني المحدد لذلك بعد أن كانت متوقفة عن العمل مدة طويلة.

وأكدت شركة الكهرباء في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصول عمود مولد الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء مصراتة للدورة المزدوجة وهي تحت العمرة الجسيمة، والتي ستدخل على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القليلة القادمة.