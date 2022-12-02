اللواء “444 قتال” يستهدف شاحنات محملة بالوقود ومعدة للتهريب

أخبارليبيا24

أعلن اللواء 444 قتال عن استهداف شاحنات محملة بالوقود ومعده للتهريب قرب الحدود الليبية.

وذكر “اللواء 444” عبر حسابعه على “فيسبوك” أن مفرزة تابعه لهم دخلت في اشتباك مباشر مع عصابات التهريب.

وأوضح اللواء أن عناصر المفرزة استهدفوا شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة كان سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.

وأضاف “اللواء 444 قتال” أن هذه العمليات تأتي لردع العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي، والتي لا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها مناطق الجنوب منذُ مدّة طويلة بعدم توفّر الوقود.

وأفاد أن العمليات التي يقومون بها لقطع خطوط التّهريب وهدم صروحِ الجريمة ودكِّ معاقل المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة.