العمياني: موافقة حكومة الدبيبة شرطاً لاستضافة عقيلة والمشري في الزنتان

قال عميد بلدية الزنتان عمران العمياني إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصلت معهم بشأن استضافة اجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري.

وأوضح العمياني في تصريح صحفي أن البلدية مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وذكر العمياني أن اللقاءات الداخلية تعد الحل الوحيد لليبيا، وذلك مع اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات.

وكان فتح الله السريري عضو مجلس الدولة الاستشاري قد أكد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري على عقد لقاء الأحد القادم في الزنتان.