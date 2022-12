دغيم: إطلاق مسار دستوري مستقل بين مجلسي النواب والدولة التفاف على خارطة الطريق

ليبيا – وصف مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات زياد دغيم محاولات إطلاق مسار دستوري مستقل بين مجلسي النواب والدولة هو “التفاف مباشر على خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن”.

دغيم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال:” اختصاص المسار الدستوري انتقل بموجب خارطة الطريق من المجلسين إلى المؤسسات الرئاسية الثلاث وهي المجلس الرئاسي و مجلسي الدولة النواب، أو لملتقى الحوار السياسي”.

