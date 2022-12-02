رئاسة النواب تدعو لجلسة رسمية الثلاثاء المقبل في بنغازي

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دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الجمعة، أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغاي يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح صالح أن الجلسة ستناقش عدد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وكان مجلس النواب أقر في جلسته في 22 نوفمبر قانون المرتبات الموحد بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وشرع مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة في التصويت على الصياغة النهائية لمشروع قانون المرتبات الموحد مادة مادة.

وأكد بليحق أن الجدل احتدم حول المادة الثانية من القانون، ما اضطر مقرر الجلسة صالح قلمة للخروج منها احتجاجًا على مقاطعته عدة مرات، وذلك قبل أن يقر الأعضاء المادة بالأغلبية في النهاية.