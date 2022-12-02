الشريف: الدبيبة يسعى لكسب تأييد تونس ونحذر من الانحياز له

حذر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية منتصر الشريف، من دعم بلاده لحكومة في ليبيا على أساس أخرى، والانحياز إلى طرف على حساب أخر.

جاء ذلك تعقيباً على زيارة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، لافتاً إلى أن الأخير يسعى لكسب تأييد تونس واستثمار الزيارات المتتالية لدعم موقف حكومته في طرابلس.

وشدد الشريف على ضرورة أن تقف تونس على المسافة نفسها من طرفي الحكم في ليبيا من أجل أن تضطلع بدور فعال في الأزمة الراهنة، داعياً إلى التفاعل مع الملف الليبي من خلال احتضان حوار وطني ليبي.

ويعتقد الشريف أن مفتاح الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات تفرز سلطة شرعية، إضافة إلى توحيد الجيش الليبي ووضع حد لانتشار السلاح في البلاد.