منتقدة مالكيها..بوقعيقيص تعلق على حادثة مقتل شخص سوداني إثر افتراسه من أسود في بنغازي

العنوان – بنغازي

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، على حادثة مقتل شخص سوداني الجنسية عقب هجوم أسود عليه في إحدى المزارع في منطقة بوهادي في ضواحي بنغازي.

وقالت بوقعيقيص في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”في العالم ظلت الطبقة الرفيعة التي أنعم الله عليها بالسعة المادية هي الراعية للثقافة والفنون والجمال”.

وأضافت :”في بنغازي طبقة أثرياء الحرب أو محدثي النعمة هي الراعي الرسمي لظواهر القبح والابتذال وآخرها اقتناء الحيوانات المفترسة في استراحات بوهادي وسيدي خليفة سيئة السمعة، والتجول بصحبتها على الشواطيء و المنتزهات بل وعلى الطرقات العامة”.

وتابعت عضو الملتقى :”ألا يعلم هؤلاء الجهلة أنهم لا يملكون لفطرة الله تبديلا وغريزة الافتراس لم يستطع ولن يستطع العالم نزعها من هذه الكائنات”.

وواصلت بوقعيقيص :”اليوم تفرض المسؤولية الاجتماعية على الناس التبليغ عن كل من يقتني هذه الحيوانات وعلى الدولة مصادرتها وضمها للحديقة الخاصة بها وتقديم أصحابها للعدالة بتهمة اقتناء كائنات خطرة تهدد الأمن العام قياساً على المواد الخطرة ويجب سن قوانين تجرم هذا الفعل بأقصى العقوبات”.

وتوفي أمس الخميس شخص سوداني الجنسية بعد أن هاجمتها أسود كان يطعمها في إحدى مزارع بوهادي ضواحي بنغازي.