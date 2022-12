أوغلو: الوضع هش في ليبيا.. ولا تزال قضية الشرعية مفتوحة

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة.

أوغلو وفي كلمته له أمام الدورة الثامنة لملتقى”حوارات المتوسط” السنوي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء،أضاف :” أن هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس معنا،و لروسيا وجود ميداني مع مجموعة فاغنر”،مشيرًا إلى أن هناك تعاونا أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف”، مضيفا: “آمل أن نتمكن أيضًا من العمل جنبًا إلى جنب مع مصر”.

وتابع أوغلو حديثه:”من الضروري أن يضمن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أساسًا دستوريًا للعملية الانتخابية،وفي الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة”، مؤكدًا أن الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا وعندما حاول فتحي باشاآغا (رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان) دخول طرابلس أوقفناه لأن ما فعله كان غير مقبول”.

