السايح ينتقد “ليبيا الأحرار” حول نشرها خبر انتشار التهاب السحايا في سبها

أخبارليبيا24

انتقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح اليوم الجمعة قناة ليبيا الأحرار بسبب نشرها خبر حول انتشار التهاب السحايا في سبها ومرض مجهول في الكفرة.

وقال السايح في منشور عبر حسابه على “فيسيوك” :”قناة ليبيا الأحرار تحية لكم من مكتبي في قرجي الآن وأقول لكم لا يوجد انتشار لالتهاب السحايا في سبها ولا يوجد مرض مجهول في الكفرة”.

وتابع مدير المركز :”والله لو في شي كنت طلعت وتكلمت، وأكيد القنوات مش أحرص مني على متابعة الأمراض في بلدي الحبيب”.

وأضاف السايح :”بالنسبة للفيروس المنتشر في الكفرة، نحب نوضح ونقول إنه تم الكشف عليه في فرعنا في الكفرة وتم تشخيصه وهو فيروس RSV “فيروس الجهاز التنفسي “المخلوي” المعروف انتشاره في هذا الوقت وليس بفيروس خطير ولله الحمد”.