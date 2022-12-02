المنقوش من روما: ساعون للذهاب إلى الانتخابات ومستعدون لها

شاركت وزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الجمعة في أعمال منتدى “حوارات متوسطية” في روما، بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيدجاني.

وجددت المنقوش في تدوينة على تويتر، التأكيد تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا، وأكدت استعداد الحكومة لتأمينها وتسخير كافة الامكانات اللازمة.

وذكرت المنقوش، إن التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على مواطني الدول الهشة يتطلب تضامنا أمميا لاحتواء الأزمات الناشئة عن هذه الأزمة، معتبرة أن الأولية هي لإيقاف الحروب وحماية حقوق الإنسان وتأمين الحد الأدنى من العدالة وفرص التنمية الشاملة لكافة الدول التي يُنظر لها أنها بؤر توتر وسبب في تفاقم قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.

ودعت الوزيرة الليبية، لأن تكون السياسة الأوروبية أكثر حيوية في التعامل مع تداعيات الحرب على أوكرانيا في المناطق البعيدة عن أوروبا، والعمل على تجنيب المتوسط اندلاع نزاعات واسعة بسبب الطاقة. وألا يتم تجاهل معاناة الفقراء والهاربين من مناطق النزاعات بتجاه أوروبا.