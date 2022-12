بلدية الزنتان: مستعدون لاستضافة اجتماع صالح والمشري شريطة الحصول على موافقة حكومة الدبيبة

ليبيا – قال عميد بلدية الزنتان عمران العمياني إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصلت معهم بشأن استضافة اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

العمياني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن البلدية مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وذكر العمياني أن اللقاءات الداخلية تعد الحل الوحيد لليبيا، وذلك مع اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات.

