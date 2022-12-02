“المنقوش” تناقش حل أزمة ليبيا في مؤتمر حوار المتوسط بروما

شاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، في مؤتمر حوار المتوسط في دورته الثامنة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 2 و 3 ديسمبر الجاري.

وناقشت المنقوش، في جلسة نقاش ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان ( الأزمات التي لم تحل: ليبيا، اليمن، سوريا، أفغانستان).

وجاءت وزيرة الخارجية الليبية في المؤتمر بدعوة من نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أكد أن ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو “مصلحة استراتيجية لإيطاليا”.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها تاجاني، خلال حفل افتتاح “حوارات المتوسط”، الحوارات السنوية التي أطلقتها إيطاليا منذ عام 2015 بهدف طموح يتمثل في “تجاوز الفوضى” واقتراح “أجندة إيجابية” في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة.

وأضاف تاجاني: “نود أن نقدم مساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الجمود المستمر منذ فترة طويلة والذي قد يزداد سوءا. ليبيا بلد صديق وهي قريبة منا بشكل خاص، ولديها القدرة والموارد لإعادة الازدهار إلى البحر الأبيض المتوسط”.

Trending مصرف ليبيا المركزي ينشر تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية للشركات من 17 لـ 23 نوفمبر