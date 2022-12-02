بوقعيقيص: يجب الضرب بيد من حديد على من يخالف قواعد المرور

الوطن| رصد

عبرت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، عن استيائها تجاه فقدان ليبيا لما أسمته بـ”معايير الأخلاق والذوق” بخصوص قيادة السيارات على الطرقات العامة.

وقالت بوقعيقيص في منشور عبر “فيسبوك” إنّ “قيادة السيارة على الطرقات العامة في بنغازي هلاك وشيك وخطر داهم محدق يستدعي أن تهنئ نفسك بسلامة الوصول كلما وطأت بيتك”، مضيفة أنه “يجب أن تضرب الداخلية بيد من حديد، ويجب تكثيف شرطة المرور والإشارات الضوئية” وفق تعبيرها.

واختتمت تصريحها بالقول: لا أعرف هل هذا في بنغازي فقط أم أنه ظاهرة عامة في كل ليبيا التي فقدت معايير الأخلاق والذوق إلا قلة من عاثري الحظ الذين أصبحوا النشاز في زمن الهمجية.