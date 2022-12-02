لانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا

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قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، إن الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا.

وأضاف في كلمته في الدورة الثامنة لملتقى”حوارات المتوسط” السنوي – بحسب وكالة “نوفا” – حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة.

وأكد الوزير التركي أنه من الضروري أن يضمن مجلس النواب في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة أساسًا دستوريًا للعملية الانتخابية.

وتابع أوغلو :”عندما حاول رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا دخول طرابلس أوقفناه، ما فعله كان غير مقبول”.

ولفت إلى أن الوضع هش في ليبيا حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس معهم.