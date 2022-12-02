الصول: الإجراء الذي اتخذه الدبيبة بسداد ديون تونس شراء للولاءات

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الإجراء الذي اتخذه رئيس الحكومة منتهية الولاية بتعهده بسداد ديون لتونس “في غير محله”، وأنه لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة بعد أن سحبت الثقة منه وأصبحت حكومته فاقدة للشرعية.

وأضاف الصول في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ما يقوم به الدبيبة هو شراء للولاءات، ومحاولة للحصول على مزيد من الدعم الإقليمي للحفاظ على منصبه.

كما لفت، إلى عدم إمكانية الحصول على الأموال لتسيد الديون المستحقة لتونس من المصرف المركزي، في حين أن الدبيبة يحاول الضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج منها تونس، بالإضافة للممتلكات الليبية المستثمرة في الخارج ومنها تونس أيضا، مشيرا إلى أن ما يقوم به الدبيبة في الوقت الراهن ستتبين انعكاساته السلبية على الاقتصاد الليبي والمستوى المعيشي السيئ في ليبيا في المستقبل القريب، خاصة في حال دفع المبالغ الحالية في ظل أزمة اقتصادية.