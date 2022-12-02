رئيس النيجر: ليبيا تواصل تغذية جرائم تهريب المخدرات والأسلحة والبشر

قال رئيس النيجر محمد بوعزوم، إن ليبيا أصبحت متجر أسلحة في الهواء الطلق، وهي تواصل تغذية ظاهرة إجرامية ثلاثية، تهريب المخدرات والأسلحة والبشر، وفقا لموقع ديكود 39 الإيطالي.

وأضاف رئيس النيجر، في كلمته خلال مؤتمر “إيطاليا و النيجر.. أوروبا و أفريقيا. قارتان.. مصير واحد” في روما:” دفع العمل المتواصل خلال السنوات الأخيرة بين إيطاليا والنيجر، إلى تحقيق تعاون عسكري في مجال أكثر دقة نتيجة الأسئلة التي طرحناها في النيجر حول الاحتياجات الأوروبية”.

ولفت إلى أن النيجر ليست دولة مصدّرةً للهجرة، لكنها منذ عام 2011 مع تداعيات الأزمة الليبية أصبحت أهم طريق للهجرة إلى أوروبا.

وتابع:” لطالما حاربت النيجر الشبكات الإجرامية منذ مطلع القرن الـ21، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمهاجرين والمخدرات والأسلحة”.

وأكد أن الدول الأوروبية أدركت جيدًا أن أمن منطقة الساحل الإفريقي يرتبط بأمن أوروبا،فالنيجر تتلقى مساعدة قيّمة في تدريب جيشها من أي دولة ترغب في القيام بذلك، ومنها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان.

وأوضح أن إفريقيا لا يمكنها العمل بفعالية ضد تغير المناخ إذا ظلت فقيرة، ولذا يجب تغيير نموذج التفكير العالمي حول المناخ، وأخذ احتياجات أفقر البلدان في الاعتبار.

وشدد على أن تهريب المخدرات من أمريكا اللاتينية على متن الطائرات يعدّ تطورا اقتصادًا إجراميًا لا يقتصر على تسليح الإرهابيين ولكنه يشوّه الاقتصاد ككل ويغذي ظاهرة الإرهاب.