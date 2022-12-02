الخارجية الإيطالية: من المصلحة الاستراتيجية لإيطاليا أن ترى ليبيا موحدة ومستقرة

العنوان – روما

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، من المصلحة الاستراتيجية لإيطاليا أن ترى ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة.

وأضاف تاياني على هامش منتدى حوارات المتوسط الذي تستضيفه إيطاليا، أن روما تريد تقديم مساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة،

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن هذه المساهمة للتغلب على الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة في ليبيا.

وأشار إلى أن لدى ليبيا القدرة والموارد لإعادة الازدهار إلى البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا على صداقة طرابلس وروما.

وكان تاياني أكد سابقا على دعم بلاده ومساندتها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.