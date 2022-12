رئيس شركة إيني: اكتشفنا كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا

ليبيا – أعلن كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا.

ديسكالزي وفي تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية على هامش النسخة الثامنة من ملتقى “حوارات المتوسط” السنوي، الذي انطلقت، الجمعة، رسميًا فعالياته في روما، قال إن إيني اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة، والوضع في الوقت الحالي مستقر، موضحا أن الإنتاج مستقر في الوقت الحالي.

وأضاف ديسكالزي:” نناقش مشاريع جديدة، اكتشفنا الكثير من النفط والغاز، وخاصة الغاز، نأمل أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا”.

