مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية في بنغازي الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عقيلة صالح، في دعوته إن الجلسة سيجري خلالها مناقشة العديد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال أمس الخميس، في تصريحات صحفية، إن هناك توافق بينه وبين رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه بصدد التحضير للقاء المشري، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لافتاً “نحن في طريقنا لحل الازمة الليبية”.

واليوم الجمعة قال عميد بلدية الزنتان، عمران العمياني، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تواصلت معهم بشأن استضافة اجتماع بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري.

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وأضاف العمياني، في تصريحات صحفية، أن البلدية مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.