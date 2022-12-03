معزب: ما يحكم ليبيا العلاقات الشخصية والمنافع الآنية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب أن ما يحكم ليبيا هو العلاقات الشخصية والمنافع الآنية مؤكدا عدم وجود قوانين تحكمها.

وأشار معزب خلال تصريحات صحفية إلى أن آخر موازنة لليبيا كانت في 2015 وبعدها خضعت لترتيبات مالية تستطيع تطويعها حسب طلب المسؤولين.

وعن زيارة الدبيبة الأخيرة لتونس قال معزب إن لها أثارا كبيرة على الوضع في ليبيا، حيث تعد تونس نافذة مهمة لليبيا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وسياحيا، ما يعني أن تقديم العون لها ينعكس إيجابا على الوضع في ليبيا”.